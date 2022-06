lcourt: l’école des Éoliennes grouille de projets

La directrice Sophie Dutry dresse le bilan des activités et nous dévoile le riche programme de cette fin d’année scolaire. "Nous avons reçu le label "Ici on joue aux échecs" et le formateur Frédéric Bielik continue à venir dans nos écoles pour apprendre à nos élèves à jouer aux échecs et à perfectionner leur technique", déclare-t-elle. L’implantation de Tarcienne poursuit son projet de collations saines avec les soupes, par tout un volet d’activités sur la gestion des déchets. "Suite à la réalisation des bacs à compost avec Guy Bernard, les élèves ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances en compagnie d’un animateur du BEP qui leur a expliqué scientifiquement ce qu’est le compost, son utilité et comment l’utiliser", poursuit Sophie Dutry.

Journée de maraîchage

Tous les élèves ont participé à une journée de maraîchage sur le potager de "Panier Culture", à Gourdinne. L’objectif était d’établir le lien entre les légumes livrés pour la soupe de l’école et leur lieu de production et de compléter le projet compostage réalisé à l’école durant l’année. Au cours de cette journée, les élèves ont participé à quatre ateliers: découverte des plantations, atelier semis, balade dans les sous-bois afin de découvrir le compostage naturel, analyse de la pédofaune des sous-bois avec une clé de détermination pour les petites bébêtes à l’aide d’un microscope. Ce projet était coordonné par le GAL de l’ESM grâce aux appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet se clôturera par une journée festive qui aura lieu le vendredi 24 juin en soirée avec, de 17h à 18h, des activités autour du jeu d’échecs avec les parents et les enfants, à 18h, un défilé des élèves avec des costumes confectionnés par leur soin, à 18h30, l’ouverture du buffet. " Cette fête a pour objectif de présenter les différents projets mis en œuvre au sein de l’école durant l’année scolaire tout en rencontrant les enseignants", explique la directrice Sophie Dutry.

Trois jours à Jamiolle

Pour leur part, les maternelles de l’école de Somzée sont partis "prendre l’ère" durant trois jours, à Jamiolle. Au cours de ce séjour, ils ont découvert un environnement magnifique, appris la vie en collectivité mais aussi l’Histoire. Le club de football a invité tous les élèves sur le terrain où ils ont reçu une animation de qualité donnée par des coaches sportifs. Enfin, à Gourdinne, les élèves des classes maternelles présenteront une exposition le jeudi 23 juin sur tous leurs projets de l’année scolaire. "Tous les quinze jours, ils confectionnent du potage à l’aide de légumes bios et locaux. Ils ont eu l’occasion de visiter les serres et les champs", conclut la directrice. Voilà de beaux et nombreux projets qui permettent à chaque enfant de grandir, d’apprendre et de s’épanouir.