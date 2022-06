L’univers des motards en photos

Ce dernier week-end, le public a eu l’occasion de découvrir une expo photos sur un thème méconnu et dans un lieu pour le moins insolite. Elle était présentée, ces vendredi et samedi, par Camille De Decker dans le magasin de moto de son fils Julien; situé dans le zoning de Chastrès. Le thème de l’exposition était la moto, les motards et tout ce qui tourne autour de ce petit monde. "Cette exposition était organisée dans le cadre de la clôture de mes quatre années d’étude en photographie à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de Philippeville-Florennes, explique Camille. Au départ, je voulais simplement présenter des motards sur leur machine mais mon professeur, Denis Gauvin, m’a dit que les magazines spécialisés en étaient remplis. Il m’a donc aidé à préciser la thématique de mon exposition. J’ai ensuite pensé à présenter des "gueules" de motards mais je ne voulais pas oublier les femmes. Au final, j’ai décidé de présenter le petit monde de la moto et tout ce qui tourne autour à savoir les barbiers, les tatoueurs sans oublier les mécanos", détaille-t-il.