A Walcourt, Maribé publie les enquêtes de "Grobidon", pour les 6-10 ans

Maribé est animée par mille passions dont la principale, depuis toujours, est l’écriture. À ce jour, elle a publié plusieurs romans et recueils: pour enfants, adolescents et adultes: "Le secret de la grotte", "Agent 007, puce en péril", "Ange gardien, un boulot d’enfer" et "Baromètre" pour les enfants. On se souvient aussi de "La vie funambule", "De pierre et de sang", deux romans pour adolescents et adultes. À présent, son cœur d’institutrice et son envie de transmettre s’expriment à nouveau puisqu’elle vient de publier, aux éditions du Chat Ailé, un livre destiné aux enfants de 6 à 10 ans. "Une enquête pleine de rebondissements rondement menée par un chien", explique-t-elle. Elle s’intitule "Grobidon et le mystère des souliers".