Circuit de motocross à Rognée : peu d’infos filtrent sur le projet

Rouvrir le circuit

"Ce que je peux vous dire, c’est que notre objectif est de rouvrir le circuit de Rognée tel qu’il était auparavant, qu’il n’y a pas de construction de bâtiment prévue et que des sorties seront ajoutées à l’arrière du circuit". Le programme d’utilisation prévoit quatre jours d’ouverture par semaine; excepté le dimanche, une organisation de quatre jours consécutifs par mois, deux organisations de trois ou quatre jours d’exploitation par an et aucune limite d’exploitation pour les journées de conduite sans bruit. "Le projet prévoit de conserver le circuit pour enfant et l’aménagement de zones réservées à la promenade, au VTT et aux véhicules sans bruit", ajoute David Baratucci. Pour tenter de convaincre le public, le demandeur déclare que son objectif est d’offrir, aux pilotes, un lieu sécurisé pour s’entraîner, plutôt que d’aller rouler n’importe où à travers la campagne.

Désagréments

Au terme de la présentation du projet, les riverains ont eu l’occasion de poser leurs questions aux représentantes du bureau d’études.

Comme on pouvait s’en douter, la crainte principale concerne le bruit que va engendrer l’exploitation du circuit. Ces dernières années, de nombreux citadins ont construit dans ces villages paisibles et craignent de perdre leur quiétude si le circuit de motocross venait à rouvrir. La poussière, la pollution et le trafic que va engendrer le circuit inquiètent aussi les villageois. Certains ont évoqué la présence toute proche d’un manège équestre, les engins agricoles qui circulent dans ces villages. Un citoyen s’est interrogé si la présence de ce circuit pouvait avoir un impact positif pour l’économie locale. Un autre a déclaré que, depuis le covid, le télétravail s’était généralisé et qu’il appréciait son village pour y travailler au calme, qu’il ne souhaitait pas perdre.

À la suite de cette réunion d’information, les riverains ont jusqu’au 7 juin pour envoyer leurs observations à l’administration communale, place de l’Hôtel de Ville 3-5 - 5650 Walcourt ou via mail à l’adresse environnement@walcourt.be .