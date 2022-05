Ce n’est un secret pour personne, le bénéfice des buvettes constitue une large part des rentrées financières des clubs de football amateurs. Somzée ne fait pas exception à la règle mais se veut un club orienté vers les jeunes et vers l’avenir. "Ici, à Somzée, nous misons tout sur les jeunes, insiste Gary Crépin. Ce sont de véritables éponges et ils observent inévitablement ce qu’il se passe à la buvette. Plus tard, lorsqu’ils conduiront, ils reproduiront ce qu’ils ont vu, poursuit-il. C’est ainsi que nous avons eu l’idée de proposer à tous nos sympathisants qui le souhaitent de se faire reconduire chez eux en toute sécurité par des jeunes de 18-19 ans qui ont déjà leur permis de conduire et qui s’engagent à ne pas boire durant toute la soirée", annonce-t-il.