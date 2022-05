La marche, vecteur d’intégration à Pry

En cette année du renouveau, ils étaient quelque 220 marcheurs à escorter la sainte patronne du village à travers chemins et campagnes. Dès le samedi après-midi, lorsque les tambours ont commencé à battre le rappel, les marcheurs sont sortis des maisons pour un premier défilé qui s’est clôturé par une retraite aux flambeaux.

Dimanche, le premier temps fort de la journée s’est déroulé devant l’ancienne maison communale où les autorités communales ont remis les drapeaux de la marche et de la jeunesse à leurs porteurs respectifs et où pas moins de trente-six médailles ont été remises! "Comme la procession est tout de même sortie en 2020 et en 2021, nous avons décidé de les comptabiliser comme des années de marches pour les marcheurs et de remettre les médailles à ceux qui devaient les recevoir en 2020, 2021 et bien sûr 2022. C’est ce qui explique le nombre impressionnant de marcheurs qui ont été décorés cette année", explique l’adjudant de la compagnie, Jérémy Delloge.

Redynamiser le village

"La marche Sainte-Remfroid est la principale activité de l’ASBL Marche folklorique et fêtes communales de Pry, qui gère la salle Les Scousses. Comme le comité précédent arrivait en fin de mandat, un nouveau comité a été reconstitué avec Xavier Carbonnelle comme président, moi-même comme trésorier et Béryl Lechat comme secrétaire, poursuit-il. Durant le Covid, les rentrées financières étaient nulles mais les frais de fonctionnement de la salle ont continué à courir. De plus, la toiture devait être réparée et l’électricité rénovée. Avec le nouveau comité, nous souhaitons redynamiser les activités du village comme la fête du mois d’octobre et attirer les nouveaux habitants qui choisissent de venir s’installer à Pry . Nous souhaitons qu’ils s’intègrent aux activités comme la marche afin que Pry ne devienne pas un village dortoir".

En ce week-end du grand nettoyage de printemps, l’adjudant a aussi insisté sur la propreté publique durant les trois jours de festivités. Après la messe, la compagnie s’est rendue au cimetière sur les tombes des marcheurs défunts. L’après-midi a été marquée par le bataillon carré au lieu-dit Les Bas prés et par la rentrée de la procession à l’église, véritable point d’orgue de la journée.

Le lundi est consacré à déambuler dans les rues du village jusqu’en début de soirée.

La prochaine marche qui sortira dans l’entité de Walcourt sera la compagnie Sainte-Rolende de Tarcienne, le week-end des 5 et 6 juin (Pentecôte).