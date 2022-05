De leur côté, les élèves des classes primaires ont réalisé un bac à compost avec l’aide de Guy Bernard, guide composteur, membre du service Travaux. Ils ont mesuré, vissé et cloué afin de transformer les déchets du dîner en un terreau fertile. "La démarche a été entreprise suite au constat d’un trop-plein de déchets alimentaires", précise la directrice de l’école des Éoliennes, Sophie Dutry.

Parallèlement à ces animations, les écoliers se sont aussi initiés aux échecs en compagnie d’un animateur spécialisé.

Comme on peut le constater, les élèves n’apprennent plus seulement dans les livres et les cahiers mais aussi et surtout en jouant et en réalisant des projets concrets qui les aideront à devenir des citoyens responsables et compétents. C’est en tout cas, avec ce projet, l’objectif de l’équipe pédagogique.