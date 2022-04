À la suite d’une morsure de chien, ils découvrent que «deux escrocs en jupe» ont pris leurs quartiers chez leur papa nonagénaire

On leur reproche de lui avoir soutiré quelques milliers d’euros. Mais aussi d’avoir mis sa maison en vente, d’avoir voulu se marier avec et d’avoir fait en sorte d’être sur le testament du nonagénaire, aujourd’hui décédé. Pour le parquet de Namur qui requiert deux ans ferme, on a affaire à "deux escrocs en jupe" qui ont profité de leur travail pour " lui sucer l’argent jusqu’à la moelle. "

Ce nonagénaire n’est pas la seule victime. L’une des deux prévenues s’occupait, en 2018 et 2019, d’une autre dame de 90 ans. Elle lui a volé des bijoux en or, des objets en ivoire et 15000 € grâce à différents retraits bancaires.

Ces derniers faits ne sont pas contestés par les deux prévenues contrairement à ceux qui concernent la première victime. Elles reconnaissent bien s’être liées d’amitié avec le nonagénaire. Mais sans la moindre idée derrière la tête " J’ai commencé à travailler chez lui comme dame de compagnie. On a tissé des liens, il était devenu comme mon papy. Oui, je l’ai accompagné à la banque pour certaines opérations, à sa demande. Sa maison? C’est lui qui a entamé les démarches auprès d’un journal pour la vendre. À l’agence, il a donné le numéro de ma compagne. Il nous a affirmé que ses enfants étaient au courant. Quant au mariage, c’est lui qui en a parlé car il voulait déshériter ses enfants. Il voulait même nous mettre sur son testament ", dit-elle. Pour la défense, il existe un doute concernant ces faits. Jugement le 26 mai.