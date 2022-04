Hommage au Lancaster englouti à Yves-Gomezée : Jean Barreaux passe la main de l'organisation

Arrivés sur les lieux, les Allemands chargés du service de récupération des épaves, n’ont pratiquement rien pu récupérer de l’avion qui avait littéralement été avalé par le sol. Il s’était écrasé sur un emplacement miné par de nombreuses galeries. Quelques fragments humains ont été retrouvés et inhumés au cimetière de Florennes. Il est donc certain que les sept sergents ont trouvé dans ce bois le lieu de leur dernière sépulture.

Commémorations

Le 7 octobre 1945, les Yvetois se sont rendus en grand cortège, sur ces lieux pour y fleurir cette sépulture mémorielle. Il fallut ensuite attendre le début des années 1990 pour que l’idée d’un comité du souvenir germe et que la mémoire de ces braves soit pérennisée. Un monument est alors érigé et une cérémonie est organisée chaque année aux environs du 17 avril. La 29eédition s’est déroulée ce samedi en présence des autorités communales et du groupe des Scotthish de Fraire. Jacques Ganty a fait l’appel des noms des sept sergents: John Duncan (21 ans, pilote), Albert Berry (22 ans, mitrailleur dorsal), David Smellies (26 ans, navigateur), James Speirs (27 ans, mécanicien de bord), Herbert Barnes (21 ans, mitrailleur arrière), John Bates (22 ans, opérateur radio) et Cyril Payne (21 ans, bombardier mitrailleur tourelle de nez).

Lors de la cérémonie, Jean Barreaux a annoncé qu’il passait le relais de l’organisation à Jacques Ganty.

La bourgmestre Christine Poulin lui a remis une décoration pour son engagement patriotique constant. Gilbert Eeckhout a aussi été décoré pour son engagement par le premier échevin Philippe Bultot.

Comme chaque fois, le verre de l’amitié a été servi à l’ancienne maison communale d’Yves-Gomezée où se trouve d’ailleurs le petit musée du Lancaster.