Un marché pour des repas scolaires plus sains à Walcourt

Le montant de ce marché s’élève approximativement à 71259,76 € HTVA par an, soit à 285039,04 € HTVA pour la durée totale du marché.

Le réseau communal compte 880 élèves et ils sont entre 200 et 250 à opter quotidiennement pour le repas complet. "Dans le cahier des charges relatif à ce nouveau marché, le prix ne constitue plus l’unique critère d’attribution, insiste l’échevin. Il compte encore pour 55% des points mais les 45 autres pour cent ont trait aux critères du green deal", précise-t-il. Il y a 15% pour le respect de l’environnement qui sont répartis comme suit: 5% pour la formation du prestataire l’anti-gaspillage alimentaire, 5% pour l’utilisation d’emballages recyclés et 5% pour la limitation des emballages individuels. 30% des points sont attribués pour la qualité des repas: 10% pour la fraîcheur (produits peu ou pas transformés et non conservés pour les légumes et la viande), 10% pour la saisonnalité des fruits et des légumes et 10% pour le recours du prestataire de services aux circuits courts. "Le marché respecte les règles du green deal que la Ville a signé en 2020. Nous sommes conscients qu’il est plus exigeant que le précédent d’un point de vue technique, de la sécurité alimentaire, de l’équilibre diététique et de la qualité des matières premières mais c’est à ce prix que nous offrirons des repas de qualité aux élèves de nos écoles communales", conclut l’échevin.