Ouverture d'un centre de dons pour l'Ukraine à Walcourt

En collaboration avec des bénévoles et la carrière "Les Petons" d’Yves-Gomezée, la ville de Walcourt ouvrira, dès ce lundi 11 avril, un centre de dons pour l’Ukraine. Il sera situé dans les locaux de l’ancienne justice de paix dont l’entrée se fera via la ruelle du Coq. Les dons seront réceptionnés à raison de trois jours par semaine, à savoir le lundi de 17h à 19h, le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h.