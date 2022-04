Un nouveau conseil communal des enfants à Walcourt

Campagne électorale

Durant le premier trimestre 2021, l’équipe du PCS a sillonné les écoles de l’entité en proposant une animation sur le conseil communal des enfants aux élèves de 5eprimaire. Ceux qui souhaitaient rejoindre ce conseil ont été invités à organiser leur campagne électorale. Des élections s’en sont suivies, comme chez les adultes, avec des urnes, des isoloirs, des présidents et des assesseurs. Lors de chaque élection, un membre du conseil consultatif des aînés était présent comme témoin. C’est ainsi que vingt et un élus sont sortis des urnes et qu’ils ont pu apprendre à se connaître lors d’une première animation qui s’est déroulée le 13 mars. Ce lundi soir, ils étaient invités à prêter serment devant la bourgmestre en prononçant la phrase suivante:"Je m’engage à être actif dans les projets du conseil communal des enfants de la ville de Walcourt et à m’investir à fond pour les deux prochaines années".Chacun a reçu son écharpe bleue et blanche de conseiller.

Composition

Font donc partie du conseil communal des enfants de Walcourt 2021-2023: Kaynan Bar (école communale de Laneffe), Noé Carrier (école communale de Chastrès), Laly Charloteaux (école Saints Pierre-et-Paul de Thy-le-Château), Soline Demonté (école libre de Fraire), Emma Devos (école communale de Laneffe), Nina Didion (école communale de Tarcienne), Laure Ernould (école Saint-Materne de Walcourt), Loïc Ghesquière (école Saint-Materne de Walcourt), Émilie Leclercq (école autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Walcourt), Alicia Lepage (école communale de Somzée), Laora Loisse (école libre de Fraire), Noé Lorge (école communale de Chastrès), Mia Lotten (école communale de Thy-le-Château), Zoé Meys (école communale de Fraire), Benoît Michaux (école communale de Gourdinne), Anton Rousselet (école communale de Thy-le-Château), Clara Scohier (école Saints Pierre-et-Paul de Thy-le-Château), Benjamin Van Eeghem (école communale de Gourdinne), Amélia Van Wynsberghe (école communale de Somzée), Benjamin Vermeire (école communale de Tarcienne), Tom Weemaels (école communale de Fraire).