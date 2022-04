Un carnaval pour relancer le folklore à Thy-le-Château (photos)

Avec le comité et la musique, ils étaient plus de trois cents à s’être donnés rendez-vous devant l’ancienne maison communale pour le départ du cortège à travers les rues du village. De nombreux groupes, tous plus colorés et originaux les uns que les autres, ont dansé, chanté et paradé jusqu’au soir, pour le plus grand bonheur des villageois et des spectateurs venus les admirer. Dans l’entité de Walcourt, le carnaval de Thy-le-Château s’est en effet forgé une renommée au fil du temps pour la beauté de ses groupes.

Tous à pieds

"Le comité et moi-même sommes très heureux de pouvoir, à nouveau, réorganiser le carnaval", déclarait le président Thomas Martinez lors du premier arrêt du cortège au terrain de football.

"Dès le mois de janvier, sans savoir comment la situation sanitaire allait évoluer, nous avons élaboré un scénario le plus light possible afin de mettre toutes les chances de notre côté", poursuit-il. "Ce scénario ne prévoyait pas de chars ou de concours. Bien que les mesures aient été levées entre-temps, nous avons décidé de maintenir ces mesures dans le respect des participants. Nous savons, en effet, qu’il faut leur laisser du temps pour imaginer et confectionner des chars de qualité."

Entre les éclaircies et les giboulées, le cortège a marqué quatre arrêts durant l’après-midi. "Le parcours est étudié pour emprunter des rues qui ne sont pas forcément visitées par la marche Saints-Pierre-et-Paul, ce qui contribue à mettre de l’animation et de la vie dans tout le village", insiste encore Thomas Martinez.

Sur le bûcher

Comme le veut la tradition à Thy-le-Château, c’est Monsieur Mardi-Gras, escorté par deux gendarmes, qui ouvrait le cortège.

Le soir venu, avant la mise à feu du bûcher, sa condamnation a été prononcée devant la population rassemblée pour vivre ce premier moment folklorique de l’année. D’autres événements suivront: les passages des places d’officiers et de cantinières des trois compagnies de la marche Saints-Pierre-et-Paul le week-end de Pâques, la ducasse de la Pentecôte, la marche (le week-end le plus proche du 29 juin) et la ducasse du dernier dimanche du mois d’août.