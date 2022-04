Un crowdfunding pour éditer un livre de découverte de Walcourt en compagnie de Charles Quint

Dans l’ouvrage, le lecteur sera invité à prendre son bâton de pèlerin et à parcourir, en compagnie de cet hôte de marque, les rues et ruelles de la cité et à effectuer leGrand Tour."Je n’ai pas voulu revisiter l’histoire de Walcourt à la manière d’un historien mais plutôt accompagner le lecteur dans un récit fictif et illustré de nombreuses aquarelles permettant de se faire une idée de ce qu’était la cité médiévale".

Avant de se lancer dans la concrétisation de son idée, il en a parlé à son ami Florian Lepinne, Walcourien pour qui le passé de la cité a peu de secret. Celui-ci a immédiatement trouvé l’idée intéressante."Le travail de Michel poursuit, selon moi, un triple objectif,écrit Florian Lepinne dans la future préface de l’ouvrage.Il tente, tout d’abord, de mettre en images un récit cher aux Walcouriens. Il contribuera, ensuite, à mettre la ville en valeur et il met en lumière le talent d’un artiste local, d’un passionné, d’un amoureux de la beauté, d’un philanthrope à la plume bien trempée".Pour rendre le récit truculent, Michel Mangon a fait appel à Michel Robert, de Gerpinnes, pour traduire des parties de textes en wallon. La lecture n’en sera que plus amusante.

Avec l’aide et le soutien du Centre culturel, Michel Mangon a lancé un crowdfunding pour récolter les fonds suffisants pour financer le travail de mise en page des textes, dessins ainsi que l’impression de l’ouvrage.

cilo.bep.be/fr/projects/une-histoire-de-charles-a-walcourt.