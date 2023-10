Ces distributeurs de billets sont mis en place dans le pays par les quatre plus grandes banques: Belfius, CBC, BNP Paribas Fortis et ING. Ils remplaceront, à terme, les guichets Bancontact et ceux de toutes ces banques et signifieront donc une raréfaction de la distribution de coupures.

Rapidement, lorsque les intentions de Batopin ont été détaillées, un débat au parlement fédéral a mis en lumière la problématique de l’accès à l’argent cash dans les zones rurales, évidemment négligées dans la répartition des distributeurs.

Le gouvernement a dès lors poussé Batopin à étendre son offre, en augmentant de 207 unités le nombre de distributeurs dans le pays.

Une opportunité à saisir, a suggéré le député fédéral et conseiller de l’opposition Jean-Marc Delizée (Pour), en conseil communal de Viroinval, ce mercredi: "Je pense qu’il y a une possibilité pour nous. La zone de Doische-Viroinval n’est pas couverte par Batopin. Donc, je crois que l’on pourrait défendre l’idée d’un distributeur vers Mazée ou Treignes. Dans cette zone, du côté de Doische, les villages sont fort petits. Mais Treignes, par exemple, pourrait être défendu, avec tous ses musées."

Il dépose alors une proposition sur la table du conseil communal: "Je suggère que le collège propose Treignes. Comme Batopin dit avoir du mal à trouver les bâtiments pour accueillir les sas où placer les distributeurs, j’en ai parlé avec les représentants de la coopérative qui rénove actuellement la gare. On pourrait, au centre de celle-ci, trouver un espace pour ce faire. Ou bien alors, on consulte les musées pour leur proposer. Mais je crois qu’il faut se manifester par courrier sans tarder. S’il y a une opportunité, c’est maintenant, d’autant que l’on a un relais actuellement."

Pour lui, la gare de Treignes a des avantages: elle accueillera bientôt un pôle de services, est proche des musées et compte un vaste parking.

Le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit) a promis de suivre.