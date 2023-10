Viroinval: un multirécidiviste au tribunal pour des faits de violence conjugale

L’homme reconnaît et regrette les faits, qu’il explique par son alcoolisme. Mais son conseil, Me Lessire, estime qu’il y a légitime défense. "Madame s’est présentée à lui avec un couteau. Il a tenté de la désarmer et lui a mis une gifle pour qu’elle se ressaisisse. Des blessures ont d’ailleurs été constatées au visage de mon client." Subsidiairement, une peine de probation autonome est demandée.

L’homme a déjà des conditions à suivre. Il tente de les respecter (pour celle de ne pas commettre d’infraction et de ne plus consommer, c’est raté), comme le confirme sa compagne, éperdument amoureuse de lui. "Il se prend en charge et fait tout ce qu’il peut. Sans cette addiction, tout est merveilleux entre nous", dit-elle.

Éviter l’image d’une justice laxiste

Le représentant du ministère public se montre insensible aux déclarations du prévenu et de sa compagne. "On ne doit pas forcément tabasser sa compagne à chaque fois qu’on consomme, surtout quand on dit qu’on l’aime."

L’autre problème: le casier judiciaire de l’intéressé qui a déjà écopé d’une suspension probatoire, d’une peine de travail et de trois sursis probatoires par le passé. "Le sursis à son sens une fois, deux fois, trois fois. Mais il ne doit pas devenir la règle. Monsieur aura premièrement une image laxiste de la justice et s’il vient à tuer madame, je ne vois pas comment la justice pourrait donner une explication crédible", poursuit le représentant du ministère public qui demande une incarcération ferme, de deux ans.

Jugement le 23 novembre.