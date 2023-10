Dix logements à bas prix en projet à Oignies

Elle propose alors à ses pairs d’approuver la mise à disposition de dix terrains du quartier du Bois Banné d’Oignies à la société des Habitations de l’Eau Noire pour créer des logements sociaux acquisitifs. Ce sont des terrains communaux, où l’on bâtira des maisons qui pourront être achetées par des couples aux revenus faibles et moyens, en profitant de conditions comme des subsides, une réduction de TVA et la suppression de droits d’enregistrements.

Dans un village isolé

Ces dix logements comporteront trois chambres chacun. Certains seront jumelés, deux à deux.

Les dix parcelles seront vendues à 10€/m2 pour les revenus jusqu’à 23 000 €/an, à 15 € pour des revenus de 23 000 à 43 000€/an et à 20€/m2 aux revenus situés entre 43 et 70 000€ annuellement.

L’espoir du CPAS, c’est d’obtenir une promesse de subside fin de cette année et de construire les bâtisses en 2025, via les HEN.

L’opposition suit la proposition, à l’unanimité. Alain Bouko (Pour), ancien président du CPAS, estime le gain sur le prix d’une maison à environ 50 000 €. "Ce projet est intéressant, même si on peut conclure qu’un jeune couple habitant Oignies devra avoir deux voitures vu le peu de transports en commun. Mais si on peut diminuer le prix d’une telle façon, ça restera attractif. C’est bien pour les écoles locales et pour les commerces."

63 logements sociaux à Viroinval

"Mais, rappelle Jean-Marc Delizée (Pour), ce dont Viroinval a besoin, ce sont surtout des logements sociaux locatifs, pour des revenus inférieurs."

Françoise Roscher dresse dès lors un état des lieux de l’offre dans la commune: "Viroinval compte 63 logements sociaux, dont 17 des HEN, 31 de l’Agence Immobilière Sociale, 11 du CPAS et 3 de la Commune."

Un projet de trois logements avait été envisagé dans l’ancien presbytère de Nismes mais celui-ci est occupé par une série d’associations œuvrant auprès des enfants (ONE, Souris Verte, AMO, école des devoirs et bientôt une donnerie permanente). "Nous préférons préserver ce pôle dédié à l’enfance et nous poursuivons un projet rue Defraire à Treignes, dont nous avons les premiers plans."

La présidente déplie une vue de la bâtisse, qui comportera deux appartements d’une chambre pour des seniors, au rez-de-chaussée, et un logement de 4 chambres pour une famille à l’étage.

Jean-Marc Delizée insiste sur la nécessité de développer le parc locatif public. "Nous interpellons régulièrement les particuliers pour qu’ils confient leur bien aux soins de l’AIS. Mais cette dernière se focalise sur Nismes et Olloy, car c’est là que la pression sur les loyers est la plus forte."

Le CPAS peut-il faire mieux ? "Nous venons d’acheter un bâtiment pour aménager une Initiative Locale d’Accueil (destinée à des réfugiés). Depuis 2018, nous nous sommes focalisés sur la construction de la crèche d’Olloy, qui répondait à un besoin. Nous cherchons toujours un logement à acquérir sur Nismes, en sachant que les biens que nous possédons sont vétustes et que nous devrons y investir."

Des presbytères vides !

Jean-Marc Delizée pointe le presbytère d’Olloy, inoccupé.

"Nous avons eu une réunion avec un représentant de l’évêché, il y a plusieurs mois, explique le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit). Le bâtiment est libéré mais pour une désaffectation complète, on doit attendre trois ans avant un accord définitif de l’évêché."

Actuellement, seuls deux presbytères sont encore occupés par des prêtres, à Oignies et à Treignes. "On doit vivre avec son temps, a commenté Jean-Marc Delizée. On doit faire quelque chose de ces bâtiments et accélérer les processus de désaffectation. C’est un sujet sur lequel la Région wallonne devra se pencher durant la prochaine législature."

Et tous de regretter les plans triennaux du logement, qui poussaient les communes à planifier l’aménagement de logements sociaux, grâce à une politique de subvention et de planification…