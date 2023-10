"Manière Noire", la nouvelle expo du Petit Format à Nismes

Des œuvres en petit…

Le musée du Petit Format d’Art Contemporain est un lieu intimiste qui invite à la découverte d’artistes contemporains du monde entier. Le musée possède presque 5 000 œuvres d’art. Cette collection s’est constituée grâce aux dons des artistes à l’occasion des Biennales Internationales du Petit Format de Papier organisées depuis 1981. C’est dans ce cadre que le MPFAC a accueilli quelques travaux de Christine Ravaux et d’ Hachmi Azza.

En 2017, ce dernier décide de donner 49 gravures supplémentaires au MPFAC, toutes réalisées avec la technique de la manière noire. Suite au décès de Christine Ravaux, en 2021, sa famille a décidé de faire don de ses travaux à plusieurs institutions culturelles, dont le MPFAC. 21 gravures réalisées avec la technique de la taille douce à la manière noire ont donc rejoint la collection du musée en 2023.

Hachmi Azza, de nationalité belge, mais qui vit et travaille aujourd’hui à Solingen en Allemagne et Christine Ravaux née et décédée à Charleroi, ont tous les deux étudié la manière noire à Bruxelles. Azza développe un monde surréaliste rempli d’allégories, d’allusions et de symbolisme. Il ébranle la culture européenne dans un rêve turbulent.

Ravaux s’inspire de ce qui l’entoure en le sublimant. Ses voyages et la découverte d’autres cultures qui les accompagnent ont marqué son œuvre. Leurs travaux plairont à la fois par leur grande finesse, ainsi que par leur simplicité. Il est possible de les analyser longuement ou de les admirer sans chercher d’interprétation.

Musée ouvert du mardi au vendredi et le dimanche, de 12h30 à 18h. Fermé le lundi, le samedi et les jours fériés. Rue Bassidaine, 6 à Nismes. mpf@museedupetitformat.be – 00 32 60 73 01 69