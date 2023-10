Actuellement, il en est toujours au stade de l’étude et, ce mardi, une réunion à destination du public visait à intégrer les riverains dans le processus, puisqu’ils seront invités, eux aussi, à se connecter à ce réseau.

Comment cela se passera-t-il ?

Rappelons d’abord que des maisons devront être abattues au bout de la rue d’Avignon, contre la résurgence de l’Eau Noire. Elles subissent les chutes de pierres et leurs murs se fissurent: elles ont donc été expropriées pour des raisons de sécurité et doivent être prochainement démolies.

À cet emplacement, le collège communal, conseillé par les facilitateurs Bois-Energie de la Fondation Rurale de Wallonie, voudrait construire un silo et un bâtiment abritant une, voire plutôt deux chaudières. La première sera alimentée par des plaquettes de bois et l’autre peut-être par une autre énergie, en appoint au cas de souci.

Le combustible principalement utilisé sera donc des plaquettes de bois, ces résidus de l’exploitation forestière qui ne sont pas valorisés jusqu’ici. Ces plaquettes seront séchées et broyées à Couvin, dans le cadre d’un projet du parc naturel Viroin Hermeton.

De ces chaudières partiront des conduites enterrées et particulièrement bien isolées. Leur déperdition de chaleur se limite à un degré par kilomètre. Un circuit primaire rejoindra quatre bâtiments publics du quartier: la Maison du parc naturel, le centre culturel Action sud, l’ancien presbytère et l’office du tourisme.

À chaque adresse, un échangeur permettra de chauffer le réseau domestique, pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire. Un compteur individuel permettra de vérifier la consommation de chacun, en un combustible renouvelable et fournit en circuit court.

Après cet échange de chaleur, l’eau revient vers la chaudière du Trou d’Avignon pour être réchauffée à nouveau, et ainsi de suite.

Dans les immeubles, rien ne changera par rapport aux installations traditionnelles: radiateurs ou robinet restent identiques !

Ouverture au public

Si ce réseau est au départ envisagé pour les immeubles communaux, le collège a décidé d’ouvrir le projet aux riverains. Chaque propriétaire d’un immeuble situé dans la rue d’Avignon et dans la rue Vieille Église entre le centre culturel et le carrefour de la rue Bassidaine peut dès lors envisager de se raccorder sur ces circuits, pour bénéficier de cette chaleur publique et profiter des travaux qui seront réalisés collectivement pour la pose du réseau.

"Il sera peut-être possible de s’y connecter par la suite, mais cela nécessitera des travaux de voiries à charge du citoyen demandeur, au cas par cas", prévient Francis Flahaux, de la FRW.

Avec sa collègue Anne-Marie Reggers, il a présenté le projet à une paire de citoyens venue au château Licot ce mardi. Pourtant, la prise d’informations reste sans engagement jusqu’ici, mais vivement conseillée à ce stade du projet.

"Pour pouvoir chiffrer le projet, réaliser les devis et calculer son intérêt économique, il est nécessaire que nous sachions combien de bâtiments seront à raccorder. Nous devrons comptabiliser les mètres de tuyaux et dimensionner les chaudières", ont-ils expliqué.

Les propriétaires de la trentaine de logements concernés sont donc invités à se prononcer au plus vite sur leur intérêt pour ce projet. Plus il y a de personnes connectées, plus ce réseau de chaleur sera profitable, pour ses adhérents comme pour l’environnement.

Il est possible d’obtenir des informations auprès du conseiller en énergie de la Commune. Une marque d’intérêt, sans engagement, peut être formulée en remplissant un formulaire auprès de l’administration locale, d’ici le 27 octobre.

Une fois le nombre de bénéficiaires du réseau de chaleur confirmé, l’étude du projet pourra être peaufinée et chiffrée. "Ensuite, seulement, la Commune prendra la décision de le construire, ou non", nous précise le bourgmestre Baudouin Schellen.

Outre la question financière et écologique, l’aspect politique de chaque dossier ne doit pas être négligé, à Viroinval. L’opposition, majoritaire au conseil communal, n’a pas encore été consultée sur le dossier. "C’est parce que, jusqu’ici, il n’y a aucune implication financière pour la commune, justifie le mayeur. L’étude actuelle s’intègre dans les missions de la Fondation rurale de Wallonie et ne nous coûte rien. Elle émane donc d’une initiative du collège communal. Ce n’est qu’après, une fois que le projet aura été chiffré et les données objectivées, que nous ouvrirons le débat au conseil communal."

La concrétisation du projet, quoi qu’il arrive, incombera à la prochaine majorité.

killian.vanreijsen@viroinval.be