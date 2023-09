Huit couples ont été congratulés pour leur longévité, au château communal

Six couples fêtaient leurs noces d’or: Paul Henri Piret et Viviane Cottin se sont mariés à Marcinelle le 3 février 1973 ; Joseph Leblanc et Monique Delguste se sont mariés à Godinne le 30 juin 1973 ; Georges Ingelbien et Jocelyne Schotte se sont mariés à Chapelle-lez-Herlaimont le 7 juillet 1973 ; Jean-Claude Mommer et Monique Louis se sont mariés à Boussu-en-Fagne le 11 août 1973 ; Georges Thonon et Marie-RoseRousseau se sont mariés à Maffe le 18 octobre 1973 et Burnay Abecasis et Paulette Perlaux se sont mariés à Oignies-en-Thiérache le 22 décembre 1973.