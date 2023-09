Saison culturelle d’Action sud: sortons nos agendas !

Chacun à leur tour, le directeur Pierre Gilles et ses collaborateurs ont détaillé le programme, par domaine artistique. On y découvre de tous les styles et de tous les niveaux d’expérience, de l’amateur au professionnel confirmé.

Voici donc la programmation, que nous avons reclassée par thème:

Du théâtre

Mercredi 27 septembre à 15h, théâtre jeune public, Ma vie de basket, par le collectif Hold-up (dès 6 ans), entrée gratuite.

Mardi 10 octobre, 20h, Un, deux, trois, soleil, théâtre action par un collectif bénino-belge. 15 euros en prix plein. Dès 10 ans.

Samedi 14 octobre à 20h, théâtre tout public, Vendredi 13, par la troupe Les d’ici dans les Ardennes, de Renwez. Prix plein à 10 €.

Samedi 21 octobre à 20h, spectacle d’humour par What the Fun, La tournée du Stand up, 18 € en prix plein.

Mardi 21 novembre à 20h, spectacle d’humour par Bruno Coppens, Je mène une vie scène. Prix plein à 15 €.

Mardi 12 décembre à 20h, théâtre tout public par la compagnie du Simorgh, Notre soleil. Prix plein à 15 €.

Samedi 16 décembre à 15 h, spectacle familial par les Déménageurs, dans le cadre du Père Noël Vert. Prix plein à 8 €.

Jeudi 28 décembre à 15h, spectacle familial dès 4 ans par Le Poulailler, Cornebidouille. Prix plein à 15 €.

Mardi 9 janvier à 20h, théâtre d’humour par Vincent Pagé, Fidèle au poste. Prix plein à 15 €.

Samedi 27 janvier à 20h, théâtre avec les Zinzinsoumis, Déviation, faites demi-tour. Entrée gratuite.

Dimanche 18 février à 15h, théâtre wallon avec Les Amis de la Gaieté de Neuville, Atincion, Mariaâdje ! Prix plein: 10 €.

Vendredi 23 février à 20h, théâtre par la compagnie Buissonnière, Brèche(s). Prix plein à 15 €.

Vendredi 1er mars à 20h, pièce en trois actes par le groupe des 16-20 ans des Leus de Frasnes. Prix plein à 10 €.

Samedi 2 mars à 18h30, trois pièces en un acte par les groupes des jeunes des Leus. Prix plein à 10 €.

Dimanche 3 mars à 15h: pièce en trois actes des adultes de la troupe des Leus. Prix plein à 10 €.

Samedi 9 mars à 20h, théâtre tout public dès 14 ans par le Collectif Le Gang/What’s Up, Méduse.s. Prix plein à 15 €.

Mercredi 27 mars à 16h, théâtre jeune public dès 8 ans, La véritable histoire de Cendrillon. Prix plein à 8 €.

Mardi 2 avril à 20h, théâtre d’humour avec Gilles Dal et Wilhem De Baerdemaeker, Bla Bla Bla. Prix plein à 15 €.

Mercredi 8 mai à 15h, contes pour un jeune public dès 7 ans par la Compagnie du Simorgh, Contre la peau de l’éléphant. Prix plein à 8 €.

À cela s’ajoutent des pièces réservées au public scolaire, tout au long de la saison.

De la musique

Samedi 30 septembre à 17h, festival Jourquin, avec les Fanfares royales de Nismes et la fanfare communale de Nismes. Prix: 5 €.

Dimanche 22 octobre à 11h, La Villanelle, à l’église d’Olloy. Prix plein: 12 €.

Samedi 28 octobre à 20h, La Quarantaine, Greg Houben trio. Prix plein: 12 €.

Dimanche 19 novembre à 11h, Tamala, au Musée du Chemin ferroviaire de Treignes. Prix plein: 12 €.

Mercredi 29 novembre à 20h, Musique royale de la force aérienne, entrée gratuite.

Dimanche 7 janvier à 15h, Concert de Nouvel an par les Fanfares royales de Nismes sous la direction de Philippe Delcroix. Prix plein: 12 €.

Dimanche 14 janvier à 15h, grand concert du New Variety Orchestra.

Dimanche 4 février à 11h, Saouta (jazz indo-oriental), à l’église de Le Mesnil. Prix plein à 12 €.

Mercredi 14 février à 19h, Piano d’amour. Christiane Masson, 92 ans, joue pour les amoureux. Spectacle et menu de dégustation pour 59 euros/deux personnes.

Samedi 20 avril à 20h, "Vous reprendrez bien un petit morceau ?", par le P’tit Val de Sambre. Prix plein à 12 €.

Vendredi 26 avril à 20h: Grand concert de printemps par les Fanfares royales de Nismes.

Samedi 27 avril à 20h, Mec Yek. Prix plein à 12 €.

Des expos

Du 22 septembre au 8 octobre, Les artistes de Thudinie.

Du 13 au 31 octobre, Bienvenue à Raccoon city.

Les 18 et 19 novembre, Parcours d’artistes, au musée du Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées à Treignes.

Du 19 janvier au 4 février, Promenade au sud, avec 80 artistes.

Du 7 au 14 février, L’Albatros, 50 ans de création artistique.

Du 19 février au 3 mars, Entrer dehors, sortir dedans, expo dès 4 ans.

Du 8 au 31 mars, Spider-Man, grand pouvoir, grande créativité, dans le cadre du Spider-mars.

Du 5 avril au 5 mai, Daniel Pelletti.

Du 17 mai au 2 juin, Les univers d’Hervé Gourdet.

Des ateliers

La Belgitude plébiscitée

Action Sud organisera des ateliers Belgitude durant la saison, avec une soirée par mois dédiée à la découverte du chocolat, de la bière, du surréalisme, du folklore et de l’humour belges. De 19h à 21h, gratuit. Fin de saison, un rallye touristique sera mis sur pied.

Des cabarets littéraires

Des auteurs du coin

Des soirées permettront au public de découvrir les auteurs locaux. Sont déjà au menu:

– Samedi 7 octobre à 11h, à l’ancienne école de Le Mesnil, Le Trou du diable, de Patrick Dupuis et Agnès Dumont.

– Samedi 24 février à 10h30 à Action Sud: Il était une fois… le ré-enchantement du pays des Rièzes et des Sarts, redécouverte de la revue des Rièzes et des Sarts.

– Samedi 1er juin à 11h à Action Sud, Les Marathons du Viroin.

Des stages

Pendant les vacances scolaires, divers stages sont organisés pour les jeunes. A découvrir dans le catalogue de la saison !

Le programme complet est disponible à Action sud et dans les autres centres culturels de l’arrondissement. La saison est à suivre aussi sur www.action-sud.be et sur la page Facebook "centre culturel Action-Sud".