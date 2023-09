Fortissimi sunt Belgae. Mais qui sont ces Belges ? Un livre complète l’exposition de Treignes

Le livre a réuni 21 auteurs, scientifiques et archéologues, autour d’un sujet fort complexe: les Belges.

Bien avant son actuelle lasagne institutionnelle, la Belgique était déjà bien diversifiée avant notre ère !

Sous l’égide de Pierre Cattelain, Ignace Incoul et Eugène Warmembol, ce recueil d’articles scientifiques, avec ses 508 illustrations, tente de décrire les peuples belges antiques.

Comme pour toute recherche historique, les thèses développées dans le catalogue s’appuient sur des preuves tangibles. Il s’agit ici, outre les rares écrits de l’époque, d’une série d’objets découverts lors de fouilles archéologiques dans la zone concernée.

Ce territoire, c’est l’objet des premières pages, doit déjà être défini. Quelles étaient les limites de cette Belgique ? César, Strabon et Pline l’Ancien listent différemment les tribus à considérer comme belges. Mais il y a un tronc commun, qu’un diagramme détaille en page 39. On y retrouve les Suéssions, les Nerviens, les Atrébates ou encore les Rèmes, entre autres.

Si les frontières de la Belgique semblent diversement décrites, peut-être peut-on se référer à la génétique ou à une identité culturelle commune ? On se rend compte alors, à la lecture de l’ouvrage, de la relativité des notions actuelles de nationalité ou d’identité. Le brassage des peuples, leurs déplacements sont déjà si importants à l’époque ! Les Belges sont des Celtes venus d’Europe centrale dans nos régions au IIIe avant notre ère, ayant en commun une langue et une culture. C’est ce qui forge leur civilisation.

Chaque auteur aborde un site et un événement, où des fouilles ont dévoilé quelques éléments précieux pour la compréhension du peuple qui l’habitait.

Des traces en Entre-Sambre-et-Meuse

Parmi ces pages, plusieurs sont consacrées aux Nerviens et notamment au site thudinien du Bois du Grand Bon Dieu. C’est l’occasion pour nous de rectifier l’hypothèse évoquée dans notre série d’été sur les personnages historiques passés par l’Entre-Sambre-et-Meuse. Non, d’après les dernières études, il semble que Thuin n’ait pas vécu la bataille du Sabis. Et donc que le site n’ait pas non plus abrité la capitale des Nerviens !

Au sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, un alignement d’oppida distants d’environ 5 km suscite l’intérêt. Pourquoi autant de fortifications (Chimay, Lompret, Couvin, Olloy, Vireux) sur cette frontière ? La richesse du sous-sol de la Calestienne explique sans doute le besoin, à l’époque, de s’assurer le contrôle de la zone. Mais par qui ? Il y a quelques années, le regretté Jean-Luc Pleuger, sur ses fouilles du plateau des Cinques à Olloy, évoquait une protection par les Atuatuques, contre les Rèmes cantonnés au sud du Viroin. Dans l’ouvrage, Jean-Marc Doyen tient l’hypothèse, inverse: des Rèmes se protégeant des peuples du nord. Il se fie à la toponymie de la région et aux monnaies.

Au fil de ces articles, on cerne mieux qui était chaque peuple belge et ce qui les caractérisait.

Inévitablement, on se remémore les cours d’histoire de jadis, qui débutaient par "Nos ancêtres les Gaulois", expression largement commentée en début d’ouvrage. Les écoliers d’hier seront comblés en complétant leurs souvenirs par des articles sur Ambiorix et Boduognat, stars de la résistance belge. Le livre y ajoute Commios, le roi Atrébate à qui, peut-être, on doit cette réputation de fortissimi.

De l’extermination des Nerviens aux monnaies ou à la campagne de -57: ce livre dresse un état des lieux pour le moins étayé des recherches sur les Belges antiques.

À découvrir en marge de l’exposition de Treignes sur le même thème.

Fortissimi sunt Belgae, éditions du CEDARC, 35 euros. Expo au Malgré Tout jusqu’au 12 novembre, rue de la Gare à Treignes 060/39 02 43 ; secretariat@cedarc-mmt.be ; www.museedumalgretout.be