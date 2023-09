L’échevine Morgane Lapôtre démissionne et ne sera pas remplacée

Rappelons la situation de Viroinval, avec une coalition de 8 élus au conseil, face à 9 membres d’une opposition devenue majoritaire après que Delphine Lebon ait quitté RéCit pour siéger dans l’opposition comme indépendante, en satellite du groupe Pour.

Minoritaire, le collège ne pourrait-il pas se voir imposer un échevin venu de l’opposition ? "Non, car on ne peut plus voter de nouveau pacte de majorité à un an des élections. On passera juste par un avenant. Seule Delphine Lebon aurait éventuellement pu nous être imposée par l’opposition mais elle a fait l’objet d’un acte officiel d’exclusion du groupe V.A. Elle n’a par ailleurs pas signé le pacte de majorité en début de législature, puisqu’elle n’est arrivée qu’après la démission de Franz Masson, dont elle était suppléante…"

Un constat cependant: si Delphine Lebon était restée au sein du groupe V.A., elle aurait sans doute terminé cette législature en tant qu’échevine !

On verra quelle sera l’appréciation de la chose de la part de l’opposition lors du conseil de mercredi. Cela promet de nouveaux débats sur les différentes visions de la démocratie locale…