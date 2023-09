Le parc naturel Viroin Hermeton veut valoriser l'herbe et le bois local

Patrimoine naturel

Au niveau du patrimoine naturel, 37 chantiers ont été réalisés sur 3,7 ha avec différents partenaires tels que le CODEF, des scouts, des stagiaires, des entreprises en team building… Trois chantiers de gestion de la renouée du Japon en bord de route ont aussi été réalisés. À Viroinval, le PNVH a fourni un accompagnement pour la rédaction et la mise en œuvre de sept fiches biodiversité. Cécile Patris a aussi évoqué le jardin partagé de Goneuchamps, le jardin médiéval de Vierves et l’opération propreté à Le Mesnil. Différents projets de conservation de la nature ont été déposés: protection des cavités souterraines pour les chiroptères et levée d’obstacles sur les cours d’eau (Couvin), reméandration de l’Eau Blanche (Couvin), réhabilitation d’anciennes carrières sur le territoire des trois communes du parc.

Développement rural et économique

Dans le cadre du deuxième axe, le PNVH travaille sur le projet CADI (Chaîne Alimentaire Durable Intégrée). Ce projet dépasse le territoire du parc puisqu’il concerne treize communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Mais l’un des dossiers importants sur lequel travaille le parc est le projet Local’Bois. "Il s’agit d’une plateforme de production de plaquettes pour chaudières à bois. Au travers de ce projet, l’objectif est de valoriser les ressources ligneuses locales pour alimenter les chaufferies communales et atteindre la neutralité carbone prévue en 2050, explique Cécile Patris. Un terrain sera mis à disposition par Couvin et le montage juridique se fera en collaboration avec le BEP pour l’analyse du partage des responsabilités entre les communes et le PNVH et les types de marchés à passer", poursuit-elle. Le parc travaille aussi sur la filière herbe dans le but de valoriser les herbes de bord de route qui sont utilisées pour fabriquer des panneaux d’isolation. Un groupe de travail a été créé avec Valbiom, le SPW, les communes et Gramitherm.

De son côté, le guichet de l’énergie de Philippeville, qui est géré par le PNVH, fonctionne bien avec 1 015 contacts établis au cours de l’année 2022.