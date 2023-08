Viroinval: il doit répondre de plusieurs coups de couteau devant le tribunal

Une vengeance ?

Les faits se sont produits en début d’après-midi devant un night shop. Avant de passer à l’acte, le prévenu a demandé au gérant du commerce de couper les caméras de surveillance de son commerce, ce qu’il a évidemment refusé de faire. "Je ne sais pas pourquoi je suis sorti de chez moi avec ce couteau. Je m’en sers pour gratter ma porte. Je l’avais sûrement remis dans ma poche. J’ai visé les cotes. Mon geste n’était pas réfléchi", explique le prévenu.

Le parquet de Namur estime la tentative d’assassinat établie car l’auteur des faits a annoncé son intention la veille, juste après avoir mis le coup de poing. "Il a déclaré, devant le sorteur de la soirée, qu’il allait le tuer. Il est délibérément sorti avec le couteau avec lequel il a visé le haut du corps, tout a été filmé. Des entailles ont été constatées sur le col de la veste de la victime", précise le ministère public qui met en avant la violence des coups portés.

Prévenu et victime se connaissaient. "En octobre 2021, des gens qu’il connaissait (dont la victime de ce dossier) ont frappé et séquestré mon client. Ils lui ont rasé la tête, lui ont fracassé le crâne avec un marteau brise vitre et cassé la mâchoire. Pour ces faits, il n’y a pas encore eu de procès. Cela, dans l’esprit de mon client qui a un QI de 75, qui ne sait ni lire, ni écrire et qui ne sait pas se repérer dans le temps et dans l’espace, c’est difficile à comprendre", plaide la défense. Celle-ci demande de ne retenir que la prévention de coups et blessures volontaires avec préméditation et plaide le sursis probatoire. Jugement le 6 septembre.