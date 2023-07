Une course aux Jardins d’O à Nismes

Six équipes ou personnes individuelles se sont inscrites à ce grand prix. Le meilleur temps a été réalisé par Sam Arents en 10 minutes et 5 secondes. Les seconds, Wouter Hamelinck et Erika, ont fait ce parcours en 10 minutes et 26 secondes. Quant au troisième, Anthony Docquier, il l’a réalisé en 11 minutes et 9 secondes.

Le soleil étant de la partie, les spectateurs ont pu suivre ce grand prix dans cette belle ambiance festive. Il est vrai que si les participants avaient été plus nombreux, ce grand prix se serait prolongé de quelques heures. Mais d’autres activités étaient au programme de cette belle journée: 200 personnes ont assisté au spectacle de Magic Fabian et 100 autres ont découvert les légendes de Don Fabulist. Et pendant ce temps, 130 enfants sont passés à la table de grimage de Mareva. Enfin, une vingtaine d’adultes ont rejoint Roland Boninsegna et ont profité des trous dans les nuages pour observer le soleil.

L’équipe de l’office du tourisme et l’échevin Gaëtan Dubois étaient heureux de cette première fête des Jardins d’O puisque, outre ce grand prix, 300 personnes ont profité des tarifs réduits du mini-golf et des barques à aubes afin de découvrir ou revivre ces belles activités dans le parc.

Une chose est certaine: cette belle activité a séduit les participants mais aussi le public présent en masse au bord de l’eau. Nul doute que d’autres journées du genre seront programmées ces prochaines années.