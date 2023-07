La fête pour les férus de modélisme, au Chemin de fer à vapeur

Tout au long de cette journée festive, de nombreux visiteurs ont rejoint le site de la gare afin d’admirer ces petites merveilles. La plupart des exposants étaient des habitués de cette rencontre et ne voudraient pour rien au monde manquer ce traditionnel rendez-vous du 21 juillet.

Auguste Masson, un passionné

Auguste Masson est un Viroinvalois. Il habite la cité des Crayas et est un fidèle participant à cette journée du modélisme. Cette passion, il s’en souvient, il l’a depuis l’âge de quatre ans. Il se souvient: "Cette année-là, j’avais reçu de saint Nicolas, comme beaucoup d’enfants de mon âge, un réseau électrique. Vous voyez cette petite locomotive, elle a septante ans comme moi… De plus, j’avais un arrière-grand-père qui me conduisait régulièrement à Nismes le long de la voie de chemin de fer pour admirer les trains. Quelques années plus tard, j’ai eu la joie de compter sur mon papa qui m’emmenait cette fois à Charleroi pour voir les trains mais cette fois, il s’agissait de trains électriques. Il me déposait à 14h et venait me rechercher à 17 h. Et durant trois heures, je regardais avec passion ces trains électriques. Cette passion, je l’ai transmise à mon fils et à mon petit-fils et je suis convaincu que c’est une passion saine qui laisse libre cours à l’imagination. Lorsque j’ai terminé ma carrière de musicien professionnel, je me suis reconverti au modélisme et je préfère que l’on me présente maintenant comme modéliste. Bien sûr, c’est un hobby mais pas rien que cela. Il y a plus de dix ans que je viens à Treignes à la journée du modélisme. Cela a été l’occasion de vendre des mini-locomotives. J’en avais 300, j’en ai vendu 200. Outre cette passion du modélisme, j’aime aussi peindre… Bref, je ne m’ennuie jamais !"