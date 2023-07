20 baignoires dans l’Eau Noire, à Nismes

Par chance, le soleil a été de la partie tout le week-end. Le public a dès lors répondu en masse à cette invitation. Il faut dire que, chaque année, les spectateurs et les touristes ne voudraient en rien rater ce rendez-vous incontournable. Pour vivre minute par minute cette course extraordinaire, ce public a pu profiter des commentaires précis de Samuel Daparé. Installé sur son perchoir au milieu de l’Eau Noire avec ses principaux collaborateurs, il a relaté durant les deux manches le déroulement de la course, en y mettant du cœur…

Avec le bourgmestre

Vingt baignoires, c’est un record de participation: Ghostbuster 1, Ghosbuster 2, OC Nismes P1, OC Nismes P3, OC Nismes U17, Team Kasteel, Lilas Musique, Casa de Papel, Blanche Neige et les sept nains, les marioles Kart, MJ hangar, les Vi’ecrous, les Poneys fringants, la Dépanneuse de l’acc, Ambulance, les Flowers de Nismes, Popeye et Olive, Team Point Bar, El Bain du Viroin, MJ Viroinval.

Tout a débuté le samedi matin lorsque les premières baignoires sont arrivées au bord de la rivière. Il s’agissait de vérifier que l’esquif flotte correctement et d’effectuer un contrôle technique. Samedi soir avait lieu la première manche, d’une durée de trois heures, devant un public particulièrement nombreux. Même le bourgmestre Baudouin Schellen a souhaité se lancer dans l’aventure, l’espace d’un ou deux tours…

Le dimanche, la course a repris l’après-midi pour la seconde manche. À l’issue de celle-ci, des prix ont été remis: 1. Casa de Papel, 173 tours. 2. Team Point Bar: 169, 3. Blanche-Neige: 130, 4. El Bain du Viroin: 116 et 5. OCN U 17: 112. Quant aux prix de beauté, ils ont été accordés en 1, le Canard: 50 points ; 2, Lilas Musique, 25 et 3, Les Poneys, 10. Le 1er prix de l’animation est revenu à Ghosbuster.