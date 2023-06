L’événement rassemble des associations locales autour du centre culturel Action Sud et surtout de l’artiste Dirk Hendrikx et de son ASBL Axixa pour proposer, çà et là dans le patelin, une série de spectacles aussi originaux que leur scène.

Une tente berbère, un chariot ou un bus seront des sites de découverte d’artistes tous azimuts.

L’objectif des organisateurs: "Offrir à prix modique de quoi se restaurer tout au long du week-end, un petit-déjeuner de produits locaux le dimanche matin, et surtout permettre de profiter pleinement de toute l’offre artistique qui sera proposée dans la convivialité et la bonne humeur."

Le programme est drôlement étoffé.

Samedi 24 juin

De 11 h 30 à 12 h 30: Olivier Leclercqz et Bernard Flament, concert de sitar indien et tablas.

De 11 h à 16 h: Charley Case, live performance fresque.

De 12 h 30 à 13 h 30: concert de musique folk.

De 12h à 15h: atelier d’écriture de Sophie Magerat.

De 15h à 16h: Circle song, par Odile Bayot et Jeanne Buffet.

De 16 h 15 à 16 h 45: Dirk Hendrikx et Charley Case, live performance.

De 16 h 45 à 17 h 45: Kris Dane, concert.

De 18 h à 19 h 30: Eclectic Grooves, concert.

De 19 h 45 à 20 h: fanfare Les Échos du Viroin.

20 h à 21 h 30: Stef Kamil Carlens, concert.

21 h 30 à 22 h 30: Vermin Twins, concert/DJ set.

Dimanche 25 juin

De 8 h 30 à 11 h: petit-déjeuner à la salle Les Échos du Viroin.

De 9 h à 11 h: Olivier Leclercqz et Bernard Flament, concert de sitar indien et tablas.

De 11 h à 12 h: Marco et Achille Taillebuis, concert/impro jazz.

De 12 h 30 à 13 h: Le Lycée voyageur, atelier de percussion.

De 13 h à 14 h: Belly Hole Freak, concert one man band.

De 14 h à 15 h: Galius Swing Project, concert de jazz.

De 15 h à 15 h 45: Eloko Ya makasi, folk/danse/percussion congolaise.

De 15 h 45 à 16 h 30: Phléomen, concert hip-hop rap.

De 16 h 30 à 17 h: Cyprien Crabbé et Domy bi, concert de chant lyrique.

De 17 h à 18 h: Roza, concert.

De 18 h à 18 h 30: Fanfare Les Échos du Viroin.

18 h 30: La Marmite, concert punk électro.

Le village ne sera accessible qu’à pied (sauf pour ses habitants), des parkings seront prévus aux abords. La participation au festival est libre et consciente (à partir de 1 euro) afin d’être accessible à tous.

http://www.boojumdada.be/