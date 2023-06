L’Écomusée du Viroin expose des portraits d’animaux, de 1850 à 1950

L’expo-photo de l’Écomusée semble a priori moins fournie que d’autres expos précédentes mais en s’attardant sur les commentaires et sur les clichés eux-mêmes, on découvre à quel point les choses ont évolué en un siècle.

Le musée a classé les photos selon les rôles que les animaux ont pu jouer à côté de l’homme: la traction avec les chevaux et les bœufs, mais aussi l’apport de nourriture avec la cérémonie annuelle de la découpe du cochon. Sont évoqués aussi la parade et le prestige d’être propriétaire d’un animal de traction, ainsi que le symbole du coq de clocher, la chasse et la simple amitié liant l’homme et ses compagnons à quatre pattes.

L’expo, à découvrir à l’intérieur et à l’extérieur du musée, complète idéalement la découverte des métiers ruraux que l’Écomusée propose à l’étage, dans son espace permanent. Elle pourrait également s’accommoder d’une découverte de l’âne par l’ASBL États d’âne, installée dans l’aile d’à côté de la ferme.

Ces photos, dont la plupart sont des clichés saisis jadis dans les villages du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, peuvent être admirées jusqu’au 10 mars 2024.

Histoires "moutonnières", ce week-end

Ce week-end est aussi une occasion de découvrir cette exposition de photos d’une manière originale et très intéressante puisque l’écomusée recevra Philippe Casterman, l’un des derniers à avoir exercé le métier de berger "à l’ancienne". Jusqu’à la dernière guerre, les villages de la région avaient tous leur "gadli", le gardien de troupeau. Berger pendant près de 25 ans, Philippe Casterman témoignera de ce son expérience à force d’anecdotes, de rencontres "100% naturelles" autour de l’agropastoralisme. Il parlera de son rapport à la nature, des plantes, des bêtes mais aussi des gens. C’est à partir de 14 ans, de façon itinérante au départ de l’Écomusée, à 15h et à 17h30 ces 17 et 18 juin, pour 5 euros par personne. L’inscription est obligatoire pour cette activité.

À l’Écomusée du Viroin, ferme château de Treignes. 2 € de 6 à 12 ans ; 3 € de 12 à 25 ans ; 4 € pour les adultes. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Les w-e en été de 10h30 à 18h et jusqu’à 17h du 1/11 au 31/3. Visite guidée pour 5 €/pers. www.ecomuseeduviroin.be 060/39 96 24.