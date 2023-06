Le marché nocturne confié à la maison des jeunes

C’est le grand rendez-vous à Viroinval, chaque année: le marché nocturne de Nismes est un énorme bazar où se vendent des vieux plats en faïence à côté de gadgets made in China, de saucisses grillées au barbecue et de poteries locales. "C’est un marché libre, on peut y vendre de tout", nous explique Alain Bouko. Avec Maguy Champagne, ces deux bénévoles du syndicat d’initiative assument quasiment seuls l’organisation de l’événement qui attire entre 12 000 et 17 000 personnes sur les rives de l’Eau Noire.