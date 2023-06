10 000 € pour deux projets des CPAS de Philippeville et de Viroinval

Ethias vient d’attribuer des Ethias Youth Solidarity Awards. Ces prix sont attribués par un jury professionnel pour l’Ethias Impact Fund, le Fonds d’entreprise créé par Ethias et géré par la Fondation Roi Baudouin. Ce dernier a pour vocation de soutenir les organisations et les projets luttant contre la pauvreté ou se positionnant en faveur de l’environnement et de la santé.