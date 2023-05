Grand succès de la marche Saint-Servais, à Dourbes

Cette année, la marche Saint-Servais de Dourbes célébrait son 28e anniversaire. Créée en 1995 par Yvon Massin, cette marche est actuellement bien connue dans la région et attire un public de plus en plus nombreux chaque année. L’édition 2023 vient d’en être de nouveau la preuve évidente. Maintenant, c’est le fils d’Yvon Massin, Éric Massin, qui prend en charge le déroulement des festivités.