Gare à Olloy cherche repreneur de légendes

Mieux connu sous le nom de "Légendaire d’Olloy", cet espace d’animation consacré aux sorcières, nutons et autres contrebandiers était géré par l’ASBL Loisirs et Vacances, qui a été mise en liquidation cet hiver.

"L’association s’acheminait vers une impasse financière et l’ASBL a décidé, le 9 février, de dissoudre l’association. J’ai alors été nommé liquidateur", nous explique le réviseur d’entreprises Michel De Wolf, lequel, de son point de vue, explique cette situation par "une érosion du type d’activité de l’association. Le Covid a accéléré la chute du modèle du tourisme social et citoyen. Loisirs et Vacances était une association largement subsidiée, confrontée à un système où les subventions sont indexées, mais pas autant que la progression barémique."

Les formations en agent touristique ne sont donc plus dispensées et le Légendaire d’Olloy reste portes closes. Indéfiniment ? "Mon travail est de trouver un repreneur. Le personnel a quitté la structure, pour diverses raisons. Je n’en ai pas réengagé sans certitude d’une reprise. Je poursuis donc mon travail pour tenter d’assurer une réouverture, si possible dès ce 1er juillet. Des contacts sont établis."

Michel De Wolf ne peut évidemment pas dévoiler les acteurs touristiques ou culturels en lice pour une reprise de l’activité. Mais il s’agit plutôt de structures non-marchandes: "La rentabilité d’une structure de si petite dimension ne serait pas envisageable sérieusement sans subsides. Trois travailleurs étaient employés au Légendaire. La rentabilité était donc limitée, notamment car l’exploitation d’un service horeca y était quasi nulle. Ma piste est donc d’exploiter le patrimoine immatériel du Légendaire mais en cherchant des pistes supplémentaires pour accroître sa rentabilité, via des convergences avec d’autres acteurs."

En attendant, les lieux sont préservés et les contacts sont multipliés. "À ce stade, mon intention est de sauver cet outil."