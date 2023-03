Le PCS et sa pléthore de services…

Mercredi, en conseil communal à Viroinval, Françoise Roscher, échevine en charge des Affaires sociales, a listé les différents axes de travail du PCS local:

1. Des Aides à la recherche d’emploi Le PCS propose une assistance aux personnes rencontrant des difficultés avec l’outil informatique ; un coaching ; une préparation à l’entretien d’embauche, à la rédaction de CV et d’une lettre de motivation.

Tous les vendredis de 8 h 30 à 12 h sur rendez-vous.

2. Un écrivain public Possibilité de recourir au service d’une bénévole ayant suivi une formation d’écrivain public pour aider à la rédaction de courriers ou au remplissage de formulaires.

3. été solidaire Huit jeunes ont été engagés pour Été solidaire, pour promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes fragilisées en créant des liens intergénérationnels. Cela contribue également à valoriser l’image des jeunes en effectuant un travail valorisant.

4. Formation au permis En partenariat avec l’ALE de Viroinval et l’ASBL Mobilesem, 15 personnes ont pu suivre l’an dernier une formation au permis de conduire théorique et passer l’examen, 8 d’entre elles ont réussi.

5. Des ateliers sur le logement Des ateliers ouverts à tous, professionnels et bénéficiaires, sont organisés avec différentes thématiques comme, "Un toit, un droit ! venez découvrir une APL (Association de Promotion du Logement)", le crédit social, les procédures d’expulsions, de la recherche à la sortie du logement, la domiciliation, les Adel (aide au déménagement et au loyer). Une quinzaine de personnes sont présentes à chaque atelier.

6. Des aides au logement Le PCS accompagne son public dans la recherche de logement, la rédaction des formulaires pour obtenir un logement social, la lecture du bail, dans la réalisation de l’état des lieux ; dans tout ce qui concerne l’énergie, eau ou télé. De janvier à novembre, le PCS a eu 180 rendez-vous à ce sujet.

7. Médiation Citoyenne Le PCS intervient aussi pour des médiations de quartiers, interculturelle et résolution de conflits. La médiation peut se faire aussi entre locataires et propriétaires.

8. Lutte contre les assuétudes Le PCS agit aussi pour réduire les risques en milieu festif en collaboration avec le comité de pilotage Philippeville-Florennes-Viroinval, Le Répit, en participant aux réunions concernant l’organisation de festivités telle la course de trottinette à Olloy.

9. Prévention en santé Le PCS propose un accompagnement social, de la prévention des risques liés au cancer du sein, du diabète.

10. Family Justice Center Le PCS participe à l’élaboration d’une charte commune sur les arrondissements de Dinant et de Namur, Family Justice Center, visant la manière de communiquer entre services, la manière d’évaluer la dangerosité et de la communiquer.

Élaboration d’un protocole de transfert d’informations d’un service à l’autre pour éviter les incohérences et d’une grille d’évaluation du niveau de dangerosité, d’un protocole d’intervention en fonction du niveau de dangerosité et l’amélioration de la prise en charge.

11. Sensibilisation aux handicaps Le PCS sensibilise à toutes les formes de handicap par différentes actions et apporte son aide à l’obtention de droits pour les personnes handicapées ; reconnaissance ; cartes de stationnement ; permanence AVIQ.

12. Un travail sur l’identité et l’intégration Les projets du PCS visent aussi la parentalité, le renforcement du sentiment d’appartenance à un quartier, à une commune et retisser des liens sociaux entre les citoyens du village, la maison de repos et le centre Chantecler, sensibiliser les citoyens aux bienfaits d’une alimentation saine accessible à tous.

13. Un espace numérique Afin de réduire la fracture numérique, un espace numérique est en place soit pour l’utilisation d’ordinateurs pour ceux qui n’en disposent pas ou recevoir des conseils par des animatrices.

Françoise Roscher a ponctué sa présentation par un message à la population: "N’hésitez pas à contacter le PCS en cas de besoins."

060/30 36 54.