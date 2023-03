Le conseil approuve une motion pour la réfection de la route N990

Le bourgmestre Baudoin Schellen a rétorqué que des demandes répétées à ce sujet avaient été faites par la commune de Viroinval pour obtenir cette rénovation complète de la N990 depuis la route du Viroin jusqu’à la frontière française.

Le député Jean-Marc Delizée avait envoyé de son côté de multiples courriers aux autorités régionales compétentes. Il a accepté de retirer cette phrase, passablement énervé tout de même que ce courrier n’ait pas été envoyé directement au ministre concerné, reflétant pour lui une méconnaissance de l’administration.

La motion dit ceci: "Considérant le mauvais état de la traversée d’Olloy, l’état déplorable de la traversée d’Oignies, la dangerosité de la chaussée entre ces deux villages, que des problèmes de sécurité sont à revoir aux entrées du village de Oignies en venant d’Olloy, de Fumay et de Le Mesnil, la dangerosité particulière de l’entrée de Oignies par la route N998 en venant de Mazée-Le Mesnil située dans un tournant sans visibilité et quasiment sans trottoir.

Le conseil décide de solliciter le SPW Travaux Publics/infrastructures afin de réaliser la réfection complète de la traversée d’Olloy, de Oignies, de réaliser des aménagements de sécurité aux entrées du village de Oignies.

Considérant que ce travail améliorerait la qualité de vie des citoyens et permettrait des aménagements favorisant la cohabitation des usagers faibles avec le trafic routier au sein du village."

Cette motion va être transmise à Philippe Henry, ministre de la mobilité et des Infrastructures, à Étienne Willame, directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures, à Didier Masset, directeur du SPW Direction des Route de Namur et à Vanessa Bauduin, chef de district au SPW Direction des Routes au district de Philippeville.

Espérons que cette motion aura l’effet escompté, soit une programmation de ces travaux au plus tôt, après plusieurs reports successifs.