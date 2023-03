Si, autrefois, tous les "bonshommes Hiver" étaient brûlés le jour du mardi gras, maintenant chaque village ne disposant pas de musiciens ou souhaitent peut-être aussi multiplier le nombre de fêtes, les festivités du carnaval s’étalent sur plusieurs semaines. Cela n’empêche pas les villageois de se déguiser personnellement et d’aller dans les villages voisins.

Toutefois, à Mazée, le jour du mardi gras au matin, les jeunes rançonnent les automobilistes et les piétons et les noircissent s’ils ne payent pas leur "pot". Ils appellent cela le plaquage.

L’après-midi ou bien dans les jours ou la semaine qui suit, ils collectent tout ce qui est nécessaire pour le jour du grand feu: œufs, lard et même les oboles de la population locale.

Ce samedi, la population mazéenne a promené Jean-Baptiste dans toutes les rues de Mazée et de Najauge. Celui-ci était ligoté sur une charrette tirée par un tracteur. Derrière lui, les enfants mais aussi de nombreux adultes déguisés tenaient à accompagner ce fameux truand dans son dernier voyage au son des mélodies interprétées par les musiciens "Les Crayas de Nismes". En soirée, tous ont rejoint le lieu où un énorme bûcher avait été dressé spécialement à son attention. Après un dernier rappel de ses nombreux méfaits et sa condamnation à la peine capitale, ses bourreaux se sont approchés et y ont bouté le feu. Le temps de quelques farandoles et c’en était déjà fini de sinistre individu. Il ne restait plus alors aux nombreux participants de rejoindre la salle Arthur Masson pour y partager dans une bonne ambiance musicale l’omelette géante, une fête qui s’est prolongée jusque bien tard dans la nuit !