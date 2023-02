Vierves-sur-Viroin: les 50 ans du Petit Mardi-Gras

Au fil des ans, Petit Mardi-Gras a su s’imposer dans le folklore local et, aujourd’hui, enseignants comme élèves ne voudraient, pour rien au monde, supprimer cette belle journée de fête. Tous préparent cet événement avec beaucoup de joie et de motivation.

Cette passion pour ce carnaval des enfants, ces élèves l’ont transmise à des enfants de l’école libre de Tintigny. Ces derniers étaient venus, il y a 25 ans, en stage au Relais Verlaine. Séduits par le carnaval de Vierves, les élèves et les enseignantes avaient alors décidé de revenir à Vierves chaque année, la semaine qui précède le congé de carnaval afin de participer à cette magnifique activité.

Jeudi, deux élèves de l’école communale, Hugo Dubois et Lucas Mathy ont été désignés pour lire le jugement du Petit Mardi-Gras et annoncer qu’il sera brûlé vif sur la place de la gare. Emmenés par les musiciens de la fanfare royale "Les Échos du Viroin", tous ces enfants, accompagnés de leurs enseignants et de nombreux parents, ont arpenté toutes les rues de ce village de la vallée du Viroin. À tous les coins de rue, les méfaits commis par Petit Mardi-Gras ont été rappelés à la population. La sentence a également été prononcée: au bûcher devant Le Petit Mesnil.

À l’issue de son dernier voyage dans les rues, au milieu d’une ronde formée par tous les enfants et au son des musiques jouées par les musiciens locaux, Petit Mardi-Gras a été brûlé vif.