Des soumonces au son des tambours ont animé Vierves

Le carnaval de Vierves se caractérise par un respect strict des coutumes. Celui-ci débute chaque année la nuit qui suit la fête de Chandeleur, le 2 février. Donc cette année, les premières agapes auraient dû avoir lieu le vendredi 3 février à minuit. Or, selon la coutume, le vendredi est un jour maudit, c’est le jour des sorcières. Dans la Rome Antique, le vendredi était le jour de l’exécution des condamnés à mort. La mort du Christ a eu lieu un vendredi. De plus, une déesse avait été diabolisée comme sorcière lors de la conversion de la Scandinavie au christianisme. Bannie, elle se venge en invitant tous les vendredis le diable et onze autres consœurs pour jeter des mauvais sorts sur les humains. Il y a très longtemps, des masqués de Vierves en auraient fait la triste expérience et ont dès lors pris la ferme décision de ne plus jamais sortir un vendredi. C’est ainsi que cette année, leur première sortie des masqués a eu lieu le samedi 4 février après les 12 coups de minuit.