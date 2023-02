Quelle affectation pour le presbytère d’Olloy ?

Une fois l’ordre du jour épuisé, Jean-Marc Delizée (POUR) a interrogé le collège au sujet de l’avenir du presbytère d’Olloy. "Actuellement, seules les cures de Treignes et de Oignies sont encore occupées par des prêtres. À l’heure où nous manquons de logements, que notre population diminue, que les jeunes doivent aller se loger sur Couvin et que l’on taxe les logements inoccupés, je trouve qu’il faut se concerter avec l’évêché afin d’offrir de nouvelles affectations à ces bâtiments, s’est-il exprimé. Lorsque nous étions aux affaires, nous avions un projet pour loger pas moins d’une douzaine de personnes dans l’ancien presbytère de Nismes et il y avait encore de la place pour y installer une maison de l’Enfance et des espaces communautaires. Le projet a été abandonné, soi-disant pour raison financière, et les fonds ont été transférés vers le presbytère de Treignes".