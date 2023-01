Supra-communalité: il y a du pain sur la planche

En matière de supra-communalité, Viroinval fait partie d’Essaimage et de Charleroi-Métropole. "Lorsque nous nous réunissons, les sujets abordés sont nombreux et variés, a rapporté le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit). Cela va de la difficulté de recruter du personnel à la possibilité de se partager, à plusieurs communes, un agent spécialisé dans les marchés publics. La fusion des fabriques d’église et la revalorisation du patrimoine religieux vers d’autres activités, le saucissonnage des appels à projets de la région wallonne et l’obligation des PEB pour les bâtiments communaux font aussi partie des sujets abordés."