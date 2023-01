L'enjeu primordial pour Viroinval est de préserver les paysages

Après Philippeville et Couvin, c’était au tour de Viroinval de valider la première partie du projet de charte paysagère du parc Naturel Viroin-Hermeton (PNVH). Afin de permettre aux élus de voter ce point en toute connaissance de cause, Arielle Guillaume, chargée de missions au PNVH, a présenté l’état d’avancement des travaux lors de ce premier conseil communal de l’année. "Pour rappel, ce document n’a pas de valeur réglementaire. Il s’agit d’un outil de gestion et d’orientation établi avec les acteurs locaux. Son objectif est d’éclairer les décideurs sur les meilleurs choix à réaliser en matière de préservation des paysages, a-t-elle expliqué. La première étape, qui vous est présentée ce soir, est l’analyse contextuelle ; c’est-à-dire le diagnostic et les enjeux pour le paysage. La seconde étape sera les recommandations pour protéger, gérer et aménager le paysage et ensuite un programme d’actions s’étendra sur dix ans. S ur les treize grands ensembles paysagers définis en Wallonie, cinq se retrouvent dans le PNVH ; c’est dire la richesse de nos paysages et l’importance de les préserver".