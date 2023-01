Huit ans de prison ferme pour une cinquantaine de viols commis à Viroinval

La jeune fille a avoué à son petit copain qu’elle était victime d’abus sexuels depuis l’âge de 12 ou 13 ans. Selon la partie civile, une cinquantaine de viols ont été commis durant les cinq années de période infractionnelle.” Elle s’est rendu compte que ce qu’elle subissait n’était pas normal après avoir assisté à un cours sur la sexualité à l’école”, indiquait le parquet de Namur lors de l’audience.

En aveux, le prévenu affirmait que sa belle-fille avait 14 ans lorsque les premiers faits ont été commis. Il affirmait également que c’est elle qui s’était montrée entreprenante à son égard.

Dans son jugement, le tribunal a notamment tenu compte de la multiplicité des faits commis, de la longueur de la période infractionnelle, de la ruse et des manœuvres utilisées par le prévenu pour assouvir ses pulsions les plus basses et de sa personnalité décrite comme inquiétante. Le fait que le prévenu soutienne encore à l’audience du 21 décembre avoir été provoqué par la victime a également pesé dans la balance.