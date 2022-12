À Viroinval, avec « Toujours vivants », même les précarisés ont fêté Noël

Malheureusement, cette équipe de bénévoles a constaté que la solidarité de Viroinval se limite à très peu de chose. Pourtant, ces personnes défavorisées par la maladie, la situation familiale ou l’instruction sont aussi des clients des commerçants de l’entité et tous ces Viroinvalois, qui ne profitent pas toujours d’un revenu de remplacement, sont également des électeurs ! Pour certains, aider des communautés immigrantes ou apporter une aide matérielle et/ou financière à une cause médiatisée est plus valorisant que de venir en aide à son voisin sans attendre de reconnaissance. Mais, ajoute Philippe Dessart: "Heureux celui qui prend du plaisir à faire plaisir !"

Des commerçants de Couvin et Nismes

Cette année, des personnes et des entreprises ont participé à cette opération 2022 sous le parrainage de l’acteur belge Charlie Dupont.

Ces jeudi et vendredi, tous les bénévoles et plusieurs bénéficiaires se sont réunis dans la cuisine de la Maison de la Laïcité Michel Jamme pour y réaliser le repas de fête à destination de tous les bénéficiaires. Pour cette édition, les membres de l’association ont préféré donner la priorité aux personnes et familles précarisées qu’ils aident régulièrement. Il faut savoir en effet que, cette année, c’est à plus de 30 familles que 200 paniers alimentaires ont été distribués. Chaque semaine, une équipe de bénévoles assure une tournée de distribution et parcourt les huit villages viroinvalois. Pour 2023, l’équipe de bénévoles recherche de nouveaux donateurs alimentaires pour compléter les paniers de lait, café, pommes de terre, viande, produits d’entretien…

Un jardin communautaire est actuellement en projet et pourrait ainsi, dès le mois d’avril, apporter un complément en légumes frais et de qualité supérieure. Les membres de l’association souhaitent également travailler avec les producteurs locaux et établir une plus grande synergie avec les associations et les autorités locales.

Si, auparavant, on donnait rendez-vous aux personnes pour leur remettre leur repas, maintenant, les compagnons se rendent dans chaque famille pour la distribution de repas. Les récoltes de produits alimentaires se font le lundi, mercredi et vendredi et les denrées sont distribuées directement. "Certaines personnes donnent généreusement mais heureusement que nous avons l’aide de la loterie nationale et de la Wartoise", nous explique Philippe Dessart.