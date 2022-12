Viroinval: à 2000 dans le train de Noël

Malgré un froid glacial, les participants au traditionnel train de Noël que le Chemin de fer à vapeur des Trois vallées organisait ont été particulièrement nombreux. Quatre convois étaient prévus durant ces deux jours avec une présence chaque fois d’une moyenne entre 500 et 550 personnes. Il faut dire que, d’année en année, le nombre de visiteurs a tendance à augmenter tant l’ambiance qui règne dans les trains mais également sur les sites des gares de Mariembourg et Treignes est géniale. Les décorations créent ce climat magique qui convainc les plus frileux à participer, même par un froid glacial. La magie de Noël avec la présence du père Noël a de nouveau séduit ces milliers de visiteurs qui ne sont pas près d’oublier cette superbe journée. De plus, un accueil musical était prévu non seulement à l’intérieur des trains et des gares mais aussi en bordure des voies du chemin de fer.