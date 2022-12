Ces dernières semaines, de nombreux dossiers liés à cette enquête ont été traités par le tribunal correctionnel de Dinant. Dans l’un d’eux, un habitant de Viroinval se distinguait par le nombre d’armes qu’il possédait. Treize au total. Comme des carabines, dont certaines avec silencieux, un fusil à pompe, un couteau papillon, un poing américain, un spray au poivre et des munitions. Il détenait également un pistolet, qu’il avait déclaré détruit en 2010, afin de ne pas s’acquitter de la taxe. Un mensonge qui lui valait d’être également poursuivi pour faux et usage de faux.

L’homme avait caché la plupart de son arsenal dans sa toiture pour éviter que ses cinq enfants ne tombent dessus. Des armes avaient néanmoins été retrouvées dans la chambre parentale et dans sa camionnette. Ce mardi matin, pour l’ensemble des préventions, le prévenu a écopé de six mois de prison et de 1 000 € d’amende, le tout avec sursis.