Nismes: six artistes sculpteurs et pastellistes exposent à Action Sud

Jusqu’au 20 novembre, six artistes sculpteurs et pastellistes venus de Belgique et de France proposent leurs univers artistiques fascinants. Comme l’a souligné le directeur d’Action Sud, Pierre Gilles, lors du vernissage, cette exposition a été élaborée à la manière d’une pelote de laine. Pour construire ce projet, l’équipe du centre culturel a joué la facilité en se tournant vers une valeur sûre et une gloire locale au talent reconnu par-delà les frontières depuis longtemps déjà: André Fevry. Petit, celui-ci a longuement observé les gestes de son grand-père sabotier et de son père menuisier. Par passion et en autodidacte, il a ensuite essayé de les reproduire.