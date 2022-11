Joëlle Kapompole, du parlement à la scène, à Nismes

Première sénatrice et députée wallonne black en Belgique, Joëlle Kapompole poursuit sur scène son engagement pour l’égalité des genres, l’inclusion ou encore la lutte contre le racisme… Son spectacle est aussi un hommage teinté de second degré et rempli de gratitude pour ponctuer son parcours politique qui s’achèvera, comme elle l’a annoncé, suite à ce mandat en 2024. Lors d’un passage à Couvin de Joëlle Kapompole il y a quelques semaines, nous l’avons interviewée sur les raisons de sa décision de quitter la politique en 2024: "Je suis une femme de 50 ans, députée depuis 2004, première sénatrice noire de Belgique, première députée noire de Wallonie. Je suis mariée à un pompier, j’en parle dans mon spectacle, et maman d’une fille. J’avais envie de me réinventer, je ne voulais pas vieillir en politique. En 2024, cela fera 20 ans que je suis parlementaire et il sera temps pour moi de laisser la place à d’autres. Je ne veux pas juger de ce que les autres font mais je ne souhaite pas m’accrocher à un poste, faire le mandat de trop. J’ai pas mal de matière sur base de ce que je peux voir au parlement mais j’ai voulu mon spectacle intimiste, parce que je me dévoile et que je suis seule en scène. Je me moque de moi-même, je parle des dessous de la politique, des anecdotes croustillantes mais avec beaucoup de respect et de bienveillance envers ce monde qui m’a accueilli."

Joëlle Kapompole présentera à Action Sud son spectacle "Première campagne. Une colombe noire au pays de la frite" ce mardi 15 novembre à 20h.

Tarif Prévente: 11€ – 6 € Sur place: 13€ – 8 €.