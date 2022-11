Viroinval: double fracture mandibulaire en fin de soirée, le prévenu a-t-il joué des poings ou se trompe-t-on de personne ?

Le 11 janvier 2020, un homme à reçu un coup de poing au visage à la sortie d’une soirée organisée à Nismes. Son agresseur présumé a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant, mercredi matin. Un an de prison avec sursis probatoire est requis par le parquet de Namur qui ne s’oppose pas à une peine de travail de 120 h. Le principal intéressé plaide quant à lui son acquittement. "Je ne comprends même pas ce que je fais là. Je dois prendre congé pour venir et payer un avocat pour me défendre. "