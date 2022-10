Viroinval: 13 armes au domicile d'un habitant

Depuis plusieurs semaines, les dossiers liés à cette enquête et traités par le tribunal correctionnel de Dinant sont récurrents. Cet habitant de Viroinval se distingue par le nombre d’armes qu’il possédait. "Monsieur a acheté 13 armes en France", raconte le parquet de Namur. On parle de plusieurs carabines, dont certaines avec silencieux, d’un fusil à pompe, d’un couteau papillon, d’un poing américain, d’un spray au poivre et de munitions. L’homme détenait également un pistolet, dont il avait déclaré la destruction en 2010, afin de ne pas s’acquitter de la taxe. Ce qui lui vaut d’être aussi poursuivi pour faux et usage de faux.

La plupart des armes se trouvaient au niveau de la toiture, dans une cache. "Monsieur était un passionné et dans son cas, la passion a pris le dessus sur la raison. Il s’est rendu dans cette armurerie pour acheter un couteau à son fils. Il y est retourné à plusieurs reprises au point de dépenser l’intégralité de l’héritage de son père dans ces armes," dit son avocat. Soit près de 8 000€. "L’armurier est un professionnel. Il savait que mon client n’était pas en ordre (NDLR : avec la législation belge) et l’a trompé."

Le prévenu a fait abandon volontaire de son arsenal. Raison pour laquelle une suspension simple est demandée.